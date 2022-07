Trujillo: piden ayuda para niña que sufrió fractura en la pierna tras caerle techo de gradería

La familia de la niña que sufrió una fractura en el fémur luego de que le cayera el techo de una gradería en el complejo deportivo Modelo en La Esperanza (Trujillo) pidió ayuda para poder pagar una costosa placa.

“A mi hija la tienen cada par de horas inyectándole medicina para que no sienta el dolor, porque todavía los traumatólogos están esperando a que baje la inflamación de esa pierna y aparte para que sea operada debe pasar por un examen de riesgo quirúrgico”, contó la madre de la menor, Laura Gamarra.

La escolar de 13 años es atendida en el Hospital Regional Docente de Trujillo, a donde llegó con la hemoglobina baja. Si bien ha recibido donación de sangre gracias al banco del establecimiento de salud, probablemente necesite más.

Hoy le realizaron un exámen de riesgo quirúrgico para que los médicos determinen si la operarán mañana a primera hora, pero también le hace falta algo: la placa pediátrica que le han pedido los médicos no se encuentra en Trujillo, sino en Lima y cuesta S/ 7800.

Y a ello se le suman los gastos de las muletas y las terapias de rehabilitación física que seguirá la menor cuando le quiten el yeso. Ahora está perdiendo clases y la madre ha dejado de trabajar para estar con ella en el hospital.

Rechaza dinero de la municipalidad

Según Laura Gamarra, la Municipalidad Distrital de La Esperanza le ofreció S/ 2000 como reparación civil, pero ella no aceptó, pues considera que la pierna de su hija y ,en general, su bienestar no valen esa cantidad irrisoria.

“La Municipalidad de La Esperanza hizo caso omiso, prácticamente me quisieron dar S/ 2000 como una reparación civil, me quisieron sorprender en mi momento de desesperación, pero no acepte eso porque la pierna de mi hija no vale S/ 2000, ahorita a mi niña le quitaron su vida prácticamente, porque su pierna no va a quedar igual”, protestó la madre.

El jueves 21 de julio pasado el mediodía, después del colegio, la menor acudió con ocho amigos al Complejo Deportivo Modelo, estuvieron conversando en las graderías hasta que de pronto se desplomó el techo. Para poder ayudar a la familia pueden contactarse a este número: 950 839 067.