Trujillo: obreros de Segat exigen en protesta uniformes, mascarillas y gratificaciones

Un grupo de obreros del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo protestó este viernes en la plaza de armas por uniformes, mascarillas, guantes, el pago puntual de las gratificaciones y otras demandas.

“Queremos el cumplimiento de nuestros implementos de seguridad, queremos nuestros pagos pendientes, nuestras bonificaciones, la canasta que tenemos pendiente del mes de junio, queremos la seguridad de que vamos a tener nuestra gratificación a tiempo y no pasada la quincena”, expuso Giancarlo Narro, dirigente del Segat.

Otro problema que los aqueja es la remuneración que perciben, la cual es el sueldo mínimo, insuficiente para cubrir el alza del precio de los alimentos en los mercados. “Los precios están por las nubes, ya no nos alcanza para poder sostener a nuestras familias”, dijo.

Seguridad sanitaria frente a cuarta ola

Los manifestantes destacaron la importancia de contar con los implementos de seguridad sanitaria para que puedan trabajar protegidos, especialmente en esta cuarta ola por la COVID-19.

“Vienen regularizando el tema del alcohol y el tema de los guantes, pero las mascarillas no las tenemos, uniformes no tenemos y también está la problemática de las herramientas de trabajo, entonces nosotros queremos soluciones, no queremos más promesas, sino soluciones. Queremos un acta firmada”, detalló.