Trujillo: niño que jugaba debajo de máquina mezcladora encontró una granada de guerra

Un niño de tres años que jugaba afuera de su casa, debajo de una máquina mezcladora y entre la tierra, encontró una granada de guerra y ,aunque la manipuló por breves momentos, afortunadamente no le pasó nada.

“Salgo a comprar y me he encontrado a mi niño abajo, por donde está el carrito (la maquina mezcladora de concreto), por ahí lo he encontrado y mi niño lo ha agarrado a jugar y yo le he quitado, vengo acá a mi casa y le digo a mi esposo, yo no sé qué hacer. Esto lo ha encontrado el bebe”, contó la madre.

Un equipo de la Policía Nacional acudió a la vivienda, ubicada en el sector Mampuesto del distrito El Porvenir en Trujillo, tras ser alertado por la familia, y grande fue su sorpresa al comprobar que este artefacto explosivo estuvo a punto de costarle la vida a un niño.

Granada estaba en regular estado

Esto fue lo que dijo el jefe de la UDEX, Ángel Santoyo, después de examinar el objeto: “Es una granada de guerra tipo piña y de uso militar. Está con todos sus accesorios completos. Es una granada ofensiva, está en regular estado de conservación, está con todo su seguro, pero oxidado, su espoleta, su anillo, pero es una granada real”.

Un equipo de la UDEX liderado por Santoyo neutralizó la granada y la llevó a un descampado alejado de las casas para destruirla. El técnico de primera de la Policía Nacional exhortó a la ciudadanía a no manipular ningún explosivo que encuentre en la calle y, más bien, llamar inmediatamente a la institución.