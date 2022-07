Trujillo: niña que estudiaba bajo cartones en la calle recibió beca integral

María Rosa González, la niña que estudiaba bajo cartones en la calles de Trujillo, recibió una beca para que pueda estudiar en un colegio privado y también uniforme y útiles escolares gracias a la donación de unas empresas.

José González ,de 42 años, padre de la pequeña, se dedica a lavar autos todas las mañanas en la avenida América Oeste, cerca al óvalo Papal en Trujillo, y ,como no tiene con quien dejarla, siempre la lleva a su lugar de trabajo.

En la vereda había hecho un pupitre improvisado. La niña ,sentada, escribía y en los días en que hacía mucho sol, su padre la cubría con un cartón y así se pasaba ella los días resolviendo los ejercicios que él dejaba en un cuaderno.

José Gonzáles y su hija estuvieron un tiempo en la selva, ahora viven en un cuarto alquilado de la ciudad de Trujillo y lo poco que gana el padre alcanza con las justas para la comida y para el pago del alquiler.

“Yo estoy trabajando acá desde el mes de marzo, cuidando carros para ganarme un sol por la comida, porque yo no soy de acá y pago cuarto. Y aquí me gano a veces 20, 30 y 25 soles, dependiendo del cliente, a veces, me dan, a veces, no me dan, esperando la voluntad de la gente siempre, eso es más que todo lo que yo hago acá”, relató José.

Niña recibe uniforme y útiles escolares

La historia inspiradora de esta niña se hizo viral en las redes sociales y la Sociedad de Beneficencia de Trujillo tomó nota del caso e hizo las gestiones con los directivos de la institución educativa Hermanos Blanco.

“Me puse en contacto con el gerente general para poder aprobar una beca integral para la niña donde se le exenta completamente de matrícula y de pensiones. Asimismo, sería otorgado a través de las empresas privadas, uniforme completo, buzo, uniforme para los días normales y útiles escolares”, dijo Fernando Calderón, representante del colegio Hermanos Blanco.

Por su parte, Marlon Angulo, gerente de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo, informó que el padre de la pequeña se ganó un puesto de trabajo. “También estamos apoyando al papito, se ha ganado un trabajo aquí mismo para que pueda vigilar a su niña, estar cerca de ella, y va a ser nuestro vigilante del colegio”, detalló.

Piden apoyo

José Gonzáles agradeció el apoyo de las instituciones; no obstante, si hay más personas que quieran colaborar con su caso, pueden llamar a este número: 959 994 068.

“Si me pueden ayudar también con ropa y comida, eso es lo que yo pido más, abrigo por ahí, de repente, una sábana. Por el frío que hace. De repente, por ahí a alguien le sobra un colchón para que nos pueda apoyar”, expresó.