Trujillo: motociclista salva de morir tras empotrarse debajo de camión

Un joven motociclista resultó herido tras empotrarse debajo de un camión frigorífico en la cuadra 19 de la Prolongación Miraflores, al costado de un grifo, en la ciudad de Trujillo. Se trata de Irvin Silvestre Chávez.

El conductor del camión, Hildebrando Vera, aseguró que la motocicleta iba a excesiva velocidad y que mientras él esperaba que pasen unos vehículos para ingresar a la pista después de haber llenado de combustible su vehículo en un grifo, se apareció súbitamente la moto.

“Mira desde donde viene manejando, yo he venido del grifo, he estado esperando que pase uno de al frente y ha venido la moto, no ha aguantado el freno, él viene de arriba y se ha metido debajo del camión”, declaró.

Excesiva velocidad

La motocicleta terminó atascada debajo del camión, detrás, el casco negro, y una zapatilla enganchada entre unos fierros; incluso, una media del conductor estaba tirada de cualquier forma por la calzada. Y los rastros de los neumáticos en la pista dan cuenta de su intento por frenar intempestivamente.

La Policía con ayuda de algunos peatones retiraron la motocicleta y sorprendentemente esta estaba casi intacta, a excepción de su conductor que fue trasladado en una ambulancia con la canilla vendada y en una camilla.