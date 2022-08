Trujillo: madre con enfermedad cardiaca pide apoyo para operación

Anita Casas es una madre trujillana que sufre de una afección cardiaca congénita y para su operación necesita adquirir un dispositivo el cual está valorizado en más de S/ 15 000. Por esta razón, pidió apoyo económico.

“He llegado al Hospital Cayetano Heredia y ahí es donde de nuevo me han vuelto a hacer los procedimientos, me han hecho el catetismo, me han hecho otra vez la endoscopia por la boca que llega al corazón directo y todos arrojan igual que yo tengo la CIA. No he podido ser operada hasta ahora por el monto de la plata”, contó a Latina Noticias Trujillo.

La comunicación interauricular (CIA) es una enfermedad congénita del corazón que se manifiesta principalmente en la edad adulta con síntomas como dificultad para respirar, rápido cansancio y fuertes palpitaciones. Además, puede producir insuficiencia cardiaca.

Familia lucha por conseguir fondos

La familia realiza varias actividades para reunir los fondos que le permitan adquirir el dispositivo oclusor de comunicación interauricular y también financiar los medicamentos post operatorios.

“Yo estoy haciendo actividades, pero lo que estamos haciendo no cubre, no alcanza para poder ayudar a mi hijita. Ella tiene dos niños, uno de ocho años y la bebé que ha cumplido tres años. Me siento impotente, porque la verdad yo quisiera ayudarle a mi hija, pero no puedo ayudarle, porque en verdad es muy costoso”, declaró la madre de Anita.

Si desea ayudar a Anita a recuperar su salud puede comunicarse a este número de celular: 971 815 803.