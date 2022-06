Trujillo: incendio en taller de llantas dejó auto calcinado y animales muertos

Un incendio ocurrido en un taller de llantas, que funcionaba en el tercer piso de una casa en La Esperanza (Trujillo), dejó un auto completamente inservible y causó la muerte de varios animales, entre cuyes, patos y pavos.

“Hemos encontrado un auto totalmente siniestrado. El procedimiento en un incendio primero es rescatar a las personas y dentro de las personas están los animalitos. No podemos echar agua hasta no estar seguros de que no haya nadie”, explicó Luis Roncal, vicecomandante departamental de los bomberos.

La casa se ubica entre las calles San Salvador y Mateo del Toro. Los ocupantes del predio salieron a tiempo, pero los animales resultaron afectados por la fuerte humareda negra que se propagó en todos los pisos.

De acuerdo a los vecinos, un joven hombre se dedicaba a reparar llantas de autos y de bicicletas en la azotea de esa casa para “recursearse”. Las llantas dificultaron la labor de los bomberos, ya que se trata de un material altamente inflamable y los gases que emana son peligrosos para la salud.

Unidad de La Esperanza ocupada

La Esperanza tiene su propia unidad, pero, en esta ocasión, no acudió a la emergencia, sino más bien lo hicieron vehículos de La Rinconada y Trujillo. El vicecomandante Roncal explicó el motivo de este hecho.

“Esa unidad no cuenta contra incendios, estamos haciendo la gestión pertinente, tiene su ambulancia que funciona y esa compañía de La Esperanza casi el 70% es la que tiene mas emergencias y está participando en estos momentos en una atención hospitalaria”, dijo.