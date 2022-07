Trujillo: el 80 % de empresas de transporte urbano levantó el paro

El 80 % de las empresas de transporte urbano en Trujillo levantó el paro este martes y son pocas las unidades que salieron a trabajar por temor a posibles ataques de un grupo de taxistas y colectiveros que aún están en pie de lucha.

El presidente de la Coordinadora Regional de Transportistas, Elías Blas, detalló que las combis sí están circulando el día de hoy, así como un grupo de taxis y de colectivos, pero los micros todavía no.

“En el transcurso del día retomaremos nuestros servicios en la modalidad de microbuses a efectos de que atendamos la necesidad de trasladar a las personas a sus lugares. Creo que el público trujillano entiende que ,de repente, hemos tomado una decisión del momento, pero ,más que todo, lo hacemos por la integridad física de ellos”, explicó.

No obstante, un equipo de Latina Noticias Trujillo estuvo en la avenida Roma desde tempranas horas y comprobó la falta de circulación de unidades de transporte público de empresas como El Cortijo, Huanchaco e Icaro.

¿Qué gremios aún acatan el paro?

Blas indicó que la Coordinadora Regional de Transportistas cubre el 80% del servicio de transporte en Trujillo, pero que hay un 20 % que aún acata el paro. Se trata del Frente de Defensa de Taxistas y algunas empresas de colectivos.

Expresó su temor de que este grupo pequeño de manifestantes atenten contra sus unidades con pinchazos de llanta, destrucción de las ventanas y probables agresiones contra los choferes y pasajeros. Lo describió de esta manera:

“Que se entienda claramente que hemos suspendido el paro. Si nosotros no estamos saliendo a trabajar, no es porque seguimos acatando el paro, sino por una cuestión preventiva. Nosotros no queremos someternos a ese tipo de injerencia de personas ajenas al transporte como ya se ha dado en otras circunstancias”.