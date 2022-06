Trujillo: candidato a la alcaldía dispuesto a convocar a especialistas de otros partidos si es electo

El candidato a la alcaldía de Trujillo, Víctor Hugo del Carpio, dijo que de ganar en las Elecciones Regionales y Municipales del 2 de octubre, no tendría problemas en convocar a especialistas de otros partidos políticos.

“Porque llega una organización política y no da la oportunidad para la convocatoria de otros profesionales con capacidad para poder aportar para su ciudad solo por el hecho de ser de otra organización política. Yo creo que los partidos después de las elecciones, sus cuadros técnicos deben estar a disposición de quien asuma la alcaldía”, opinó.

Del Carpio postula por segunda vez a la alcaldía de Trujillo con el movimiento regional Súmate del que es militante desde el 2018. La dirigencia de dicha agrupación nuevamente ha depositado su confianza en su candidatura.

Cuestiona discursos confrontacionales

“El candidato no debe centrar sus discursos en el enfrentamiento porque eso no conduce a nada. El señor Acuña, el señor José Ruíz que está a cargo de la alcaldía si ha hecho mal las cosas, si ha incurrido en irregularidades, primero será la población la que lo califique y de su veredicto”, comentó.

Asimismo, destacó su permanencia en el movimiento Súmate. “Me invitaron en 2018 de otros partidos, pero yo creo que una persona tiene que ser coherente en sus postulaciones, yo no puedo estar de organización en organización, no lo veo serio, lo veo fofo, como que no tiene sentido”, expresó.