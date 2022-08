Trujillo: camioneta destroza puesto de periódicos tras invadir vereda y fuga

Un auto se despistó y destruyó un puesto de periódicos en el cruce de las avenidas Mansiche y España en Trujillo. El propietario de este negocio era un hombre, de 79 años, quien prácticamente perdió su herramienta de trabajo.

“Esto yo no lo he visto, cuando he venido ya estaba destruido, yo he venido más o menos a las 3 de la mañana y pucha lo encontré un espanto, entonces lo veo al vigilante y le pregunto: «oye, hermano, ¿tú has visto? Yo he amanecido acá -me dijo- ha sido una camioneta 4 x 4 gris, pero no lo pude agarrar, pero las cámaras lo han captado»”, contó.

Decenas de revistas, periodicos y articulos coleccionables quedaron amontonados unos sobre otros en la vereda por varias horas y cuando José Orbegoso llegó a su puesto y vio que personas extrañas hurgaban entre sus cosas; incluso le robaron S/ 350 que había guardado.

Interpone denuncia en comisaría

José Orbegoso pidió al conductor irresponsable que se apersone y arregle lo que ha causado. “Cómo va a dejar así, otra persona buena gente hubiera reconocido”, expresó el comerciante quien ya lleva 40 años vendiendo periódicos en esa esquina de la ciudad de Trujillo. Ahora ha puesto una denuncia ante la comisaría de Ayacucho.