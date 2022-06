Trujillo: Beneficencia recuperó terreno que había sido invadido por vigilante y familias

La Beneficencia de la Municipalidad Provincial de Trujillo recuperó el terreno de 8000 m² que había sido invadido por una vigilante y su familia después de iniciales resistencias y enfrentamientos en los que tuvo que intervenir la Policía Nacional.

“Malhechores, personas de mal vivir, habían ingresado de manera abrupta, rompiendo el cerco perimétrico y habían cometido una serie de delitos que ya fueron denunciados”, dijo el gerente general de la Beneficencia pública de Trujillo, Marlon Angulo Salavarria.

Este terreno ubicado en la urbanización Las Casuarinas a espaldas del ex complejo Chicago, fue donado a la Beneficencia para construir un albergue para niños; pero, durante muchos años estuvo siendo ocupado por una vigilante que trajo a sus familiares quienes construyeron sus casitas precarias.

“Yo se que este terreno es del Estado, yo sé bien claro, pero los demás gerentes me han contratado que cuide, ellos nunca me han venido a botar, nunca me han venido a desalojar, pero este ya vino a desalojarme de esa manera. 26 años que estoy acá cuidándolo y tengo yo derechos, tengo yo mi posesión, no es justo”, dijo la anciana vigilante.

Marlon Angulo sostuvo que estaba previsto el inicio de la construcción del albergue para el 18 de junio, pero lamentablemente esta situación ha hecho que se prolongue un poco más; aunque ya con la recuperación extrajudicial agilizarán el proceso.

Afrontarán proceso

La familia retiró sus enseres, muebles, animales de granja, todas sus pertenencias y una maquinaria pesada recogió todos los materiales precarios y desperdicios que quedaron. Los dos vigilantes serán despedidos y procesados por usurpación de terreno.