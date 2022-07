Trujillo: aniego de aguas servidas en la Panamericana Norte afecta negocios, tránsito y salud pública

Riachuelos de aguas servidas corren a lo largo de la Panamericana Norte en el distrito de Moche, a la altura del Terrapuerto de Trujillo, y esto afecta los negocios, el tránsito vehicular y la salud de los peatones desde hace tres días.

En esta zona industrial, los vehículos de carga pesada avanzan a paso lento, las mujeres que venden desayuno por las mañanas se han quedado sin clientes y los ciclistas se sienten fastidiados, porque están llevando la suciedad a sus casas. Asimismo, los turistas que entran y salen del terrapuerto se forman una imagen desagradable de Trujillo.

“La venta es baja porque esto es desagüe y cuando sale el sol es peor todavía, esto afecta a todos, nosotros trabajamos todos los días”, expuso, visiblemente preocupada, Hermilia Sánchez, quien se dedica a vender desayunos.

Piden pronta solución

Algunos vecinos de la zona señalan que dos buzones de desagüe colapsaron el sábado por la mañana y que Sedalib no podrá resolver el problema, ya que no tiene competencia en la administración. No obstante, a la Municipalidad Distrital de Moche sí le corresponde, pero hasta el momento no se observa ni una acción.