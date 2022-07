Trujillo: alumnas del colegio Túpac Amaru II protagonizan pelea callejera

Dos estudiantes de secundaria se agredieron físicamente a una cuadra de su colegio en el distrito de Florencia de Mora en Trujillo. Y a raíz de este caso, las autoridades educativas han expuesto las limitaciones que tienen para abordar de manera preventiva el problema.

En un vídeo se observa cuando las jóvenes se agarran de las greñas, se dan bofetadas, patadas y se empujan mutuamente en un parque, mientras a su alrededor otras chicas alientan la pelea y no hacen nada para detenerla.

Ana María, la abuela de una de las jóvenes, dejó entrever que el motivo del enfrentamiento habría sido por celos de amistad: “Ella ha estado amenazada, por eso no ha querido venir al colegio, porque ha dicho que le van a agarrar y que le van a pegar solo porque se junta con otra persona. «Si yo me peleo con ella, no le hablo, porque tengo problemas con ella, tienes que andar conmigo nada más», (eso le han dicho) y así no debe ser”.

La directora del colegio Túpac Amaru II, Sonia Olano, dijo que no es justo que una institución tan grande como la suya de 1700 estudiantes, que tiene inicial, primaria y secundaria, tenga sola una psicóloga que no puede abarcar todo.

Asimismo, señaló que tienen solo tres auxiliares en la mañana y una en la tarde, lo que es insuficiente para poder atender estos casos de violencia escolar. No obstante, indicó que el caso ya lo ingresó a la plataforma SíseVe.

Alumnas tendrán sesiones de salud mental

Vicente Moya, subgerente de gestión pedagógica de la Gerencia Regional de Educación, indicó que ya entrevistaron a los padres para que puedan asumir compromisos de solución. Asimismo, dijo que las estudiantes seguirán asistiendo a clases y que pasarán por sesiones de salud mental.

Según la Gerencia Regional de Educación, en lo que va del año se registraron 140 casos de bullying y violencia escolar en La Libertad. Una de las dificultades para hacer frente a estos problemas es el déficit de psicólogos en los colegios. La mayoría no tiene ni siquiera uno.