Testigo del Caso Héctor Valer es víctima de amenazas

El testigo clave de la revelación del contrato de la pareja del congresista Héctor Valer, en su propio despacho, está siendo víctima de amenazas y hostigamiento. Explosivos y balas fueron dejados en la puerta de su vivienda.

“He sido preso de un atentado, han tirado una rata blanca, si se puede decir así y han dejado una nota con mi nombre, diciendo que pague mi deuda, pero yo no tengo ni una deuda con este tipo de personas“, expresó Fabián Acosta Gonzalez.

Él indica que estaba dentro de su vivienda cuando escuchó una explosión, al abrir su puerta, dos hombres en una moto lineal se dieron a la fuga con paradero desconocido. “Esto que ha pasado en mi casa no me parece normal, no tengo ni un problema con ninguna persona, no tengo nada que hablar, y a raíz de estas declaraciones, ¿qué intentan? ¿Callarme?“.

PIDE GARANTÍAS PARA SU FAMILIA

El padre de familia indica que si le sucede algo a él o a su familia, coloca como responsable al congresista Héctor Valer y a su pareja. “Yo sospecho de las personas que ya se han mencionado (…) estoy decidido a dar con todo a las investigaciones y por eso estoy declarando, pidiendo garantías para mi vida, garantías para mi familia. “Sospecho del congresista Héctor Valar Punto y de su pareja”