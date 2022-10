Te lo cuento facilito: ¿por qué no hay medicamentos en los hospitales del país?

Si en más de una oportunidad te diste con la sorpresa de la escasez de medicamentos en los distintos hospitales del país, en el siguiente informe te explicaremos cuál es la razón principal y qué está pasando con el presupuesto designado.

Resulta que de los mil millones de soles que se tiene presupuestado para la adquisición de medicinas para este 2022, solo se ha utilizado el 39.1% al mes de setiembre. Tengamos en cuenta que en años anteriores esta cifra se cierra en un promedio de 80%.

Por ello, es poco probable que el Gobierno duplique toda la gestión que ha realizado hasta el día hoy para alcanzar lo estimado en los últimos meses que restan. Esto sucede a raíz de la mala administración de los funcionarios, sumado a la fragmentación del sistema.

Asimismo, de acuerdo con las estadísticas de SuSalud en 2016, 5 de 10 pacientes que se atienden en los hospitales administrados por el Ministerio de Salud (Minsa) logran acceder a los medicamentos que se les receta.

Este panorama mejora en los centros de salud dirigidos por el Seguro Social, pues en ellas, 8 de cada 10 usuarios logran obtenerlos.

No obstante, existe un caso particular para Lima y Callao, dado que contrataron a una asociación público-privada que cuenta con un operador logístico que es el encargado de conocer el stock y administrar estos recursos, cosa que no sucede en el Minsa.

Ahora, dicho escenario conlleva a que las personas que tuvieron problemas de salud, acudan a una farmacia o botica antes de hacerlo en un nosocomio, lo cual podría materializarse en un riesgo financiero para las familias peruanas.

Por último, y como dato no menor, solo en 2019, los peruanos gastamos de nuestros bolsillos más de 4 mil millones de soles para medicamentos.