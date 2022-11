Talía Azcárate se convierte en la primera mujer peruana en comentar un partido del Mundial

Los sueños están para cumplirse. Quizá este sería unas de las frases que más se amoldan al fabuloso momento que viene atravesando la reconocida periodista Talía Azcárate. Ella formó parte del staff de comentaristas que cubrieron el México vs. Polonia, encuentro del Grupo C en el Mundial de Qatar 2022.

La también presentadora del bloque deportivo en Latina Noticias no dudó en evidenciar la alegría que le generaba ser la primera mujer peruana en comentar un encuentro de este tipo en señal abierta.

En efecto, a través de sus redes sociales, Talía Azcárate escribió un sentido mensaje testimoniando uno de sus grandes deseos desde que era una niña: comentar un partido de la Copa del Mundo.

“Mi primer partido comentando un Mundial en señal abierta (Qatar 2022), lo soñé desde niña y hoy se hace realidad. A la Talía de 5 años quiero decirle que hizo muy bien en nunca bajar los brazos a pesar de la cantidad de obstáculos que hubo en el camino, creo que estarías orgullosa de mí”, refiere parte del texto escribió por la comunicadora.

“Siempre habrá oportunidad de mejora, me tocó un partido duro de México vs. Polonia, la idea es nunca perder de vista la premisa de disfrutar lo que hago. Agradecida absolutamente con la vida, y por dónde me viene llevando. Me reafirmo en que la realidad ha superado notablemente mis expectativas”, culmina la misma.

Cabe mencionar que ya en 2019, Azcárate asumió otro gran reto, y es que fue la primera mujer en comentar un torneo internacional. En aquella oportunidad, hizo lo propio en la final de la Copa América, donde Brasil se consagró campeón del continente tras imponerse 3-1 frente a Perú.