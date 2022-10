Los partidos que le faltan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Sporting Cristal impuso condiciones ante Carlos Stein tras vencerlos por 4-2 en el Estadio Alberto Gallardo el pasado jueves 29 de septiembre. Dicho enfrentamiento que correspondía a la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2022, permitió que los dirigidos por Roberto Mosquera sumen 22 partidos sin perder.

Los de el Rimac pudieron conseguir este resultado tras un doblete de Alejandro Hohberg (1′ – 54′), un tanto de cabeza de Rafael Lutiger (65′) y un gran remate en el area de Jesús Castillo (83′). Por su parte, ADT descontó gracias a los goles de Kevin Serna (47′) y Cristian Velarde (68′).

A continuación conoce los 6 partidos que le restan al conjunto ‘Celeste’ en este Torneo Clausura de la Liga 1 2022.

– Fecha 14 – Ayacucho FC vs Sporting Cristal

Miercoles 05/10 3:30 pm.

– Fecha 15 – Sporting Cristal vs Universitario

Domingo 09/10 3:30 pm.

– Fecha 16 – Sport Boys vs Sporting Cristal

Sábado 15/10 3:30 pm.

– Fecha 17 – Sporting Cristal vs Atlético Grau

Jueves 20/10 1:15 pm.

– Fecha 18 – Alianza Atlético de Sullana vs Sporting Cristal

Domingo 23/10 1:15 pm.

– Fecha 19 – Sporting Cristal vs Carlos A. Manucci

Domingo 30/10 (Horario por definirse).

Cabe recalcar que el conjunto ‘Cervecero’ ya no tiene que descansar en este Torneo Clausura, porque lo hizo en la fecha 3. Por ello, las chances que tienen de conseguir esta segunda fase de la Liga 1 crecen, sobre todo pensando en que dependen de ellos mismos.

Los ‘Celestes’ dependen de si mismo para conseguir el Torneo Clausura. Foto: SC – Twitter

¿Cómo marchan los ‘Celestes’ en la tabla?

El conjunto de el Rimac marcha primero en la tabla de posiciones del Torneo Clausura. Un punto por encima de Alianza Lima con Atlético Grau y 3 puntos por arriba de FC Melgar.