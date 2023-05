SMP: balean a joven por resistirse al robo de su celular

La delincuencia no cesa. Un joven de 20 años recibió un balazo en la pierna por resistirse al robo de su celular. El hecho ocurrió en la madrugada de hoy lunes 1 de mayo, en horas en las que este desolado cruce de las calles Los Cedros con Los Medanos en San Martín de Porres se torna más peligroso.

Los delincuentes iban a bordo de una moto lineal, cuando uno de ellos descendió del vehículo menor e interceptó a dos hermanos que transitaban por la zona. Sin embargo, uno de los jóvenes pudo huir, mientras que el segundo se aferró a su equipo y por no soltarlo le dispararon a quemarropa.

“Como no se dejó robar, le dispararon. Gracias a Dios no lo mató porque le cayó en la pierna”, narró una vecina, quien, adicionalmente, alegó que ya no saben qué hacer para protegerse contra la delincuencia.

Asimismo, esta problemática genera que los vecinos salgan a comprar hasta el pan atemorizados y sin celulares por el miedo de ser víctimas de un nuevo robo. Por ello, exigen a las autoridades que se hagan cargo de la situación.