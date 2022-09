SJL: rescatan a mujer que estuvo secuestrada y torturada durante 20 días por su expareja

Tras un exitoso operativo, la Policía Nacional rescató a una mujer que estuvo secuestrada durante dos semanas por su expareja, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Ella fue violentada físicamente y escondida debajo de una cama, la familia del agresor también sería cómplice en el delito.

De acuerdo con el testimonio de la joven, Raúl Alfredo León (35) la llevó con engaños a su vivienda para luego retenerla y golpearla. No obstante, días después y tras un descuido del sujeto, pudo enviarle un mensaje a su cuñada para alertarle de lo que ocurría para que acudan a su rescate.

“Déjame ir le decía, y él decía que si me soltaba yo lo iba a denunciar porque mi rostro estaba hinchado por los golpes. (…) Luego me prestó su celular para escribirle a mi hermana y que le diga a mi mamá para que sepa que yo estaba bien. En un momento de descuido me tomé una foto y la mandé a mi cuñada vía Messenger, luego me quitó el celular y cerró mi Messenger”, relató.

“Yo le suplicaba que me deje salir, me retuvo, cada rato me amenazaba, pido a las autoridades no dejarlo retener, tiene antecedentes de secuestrar a otra persona”, manifestó la mujer, quien exige justicia y teme por su vida.

Cabe señalar que, tras la llegada de la Policía al domicilio del Raúl Alfredo León, este primero negó conocer el paradero de su exconviviente y su versión fue respaldada por su familia. Sin embargo, dos agentes comenzaron a buscar dentro de la vivienda y hallaron, minutos después, a la mujer maniatada y con signos de haber sido agredida.

Denuncia casos de violencia llamando a la Línea 100

La Línea 100 es un servicio telefónico gratuito integrado por profesionales en derecho, psicología y trabajo social que brindan información, orientación, consejería y soporte emocional a las víctimas de violencia o testigos de un hecho.

Ante un caso de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, los/las especialistas coordinan la intervención urgente de la Policía Nacional del Perú. La atención es de lunes a domingo (incluidos feriados), durante las 24 horas del día desde un teléfono fijo, público o celular.