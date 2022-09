SJL: lo secuestran en su casa y se llevan 7 mil soles, además de mercadería

La delincuencia sigue haciendo de las suyas. Esta vez la víctima fue un padre de familia que fue secuestrado en su propio domicilio, ubicado en San Juan de Lurigancho, por unos delincuentes, quienes además no duraron en pasearse por el primer y segundo piso del predio para arrasar con todo, llevándose dinero en efectivo y mercadería.

En efecto, de acuerdo con el testimonio recogido, los ladrones palanquearon la puerta principal de la vivienda y comenzaron a revisar los cuartos de los distintos inquilinos. Desafortunadamente, logaron hallar los ahorros de uno de ellos que estaba destinado para iniciar un negocio familiar.

“Han buscado en este cajón de mi inquilino, quien es una persona decente que estaba guardando su dinero. Se han llevado S/ 7.000. Es un pollero y quería abrir su pollería”, relató el agraviado ante las cámaras de Latina Noticias.

“Una persona me encañona y otro atrás. ‘Tranquilo’, me dice. ‘Échate’ en la cama. Me agarra con las sábanas y me envuelve. Le dije: ‘por favor, lo que encuentres llévate’. Comenzó a revisar y para su buena suerte sacó mi dinero. Tenía S/ 750″, añadió.

Asimismo, el afectado comentó que estos sujetos intentaban subir hasta el tercer piso, pero al escuchar las voces de sus hijas, decidieron retirarse del lugar con lo robado.