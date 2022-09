Sergio Peña: “Hay personas dentro del club (Malmö FF) que no han sido transparentes conmigo”

Saltaron las alarmas, y la curiosidad, luego de que Sergio Peña colocara un enigmático mensaje que hoy, en conferencia de prensa, esclareció al completo.

“No me arrepiento de mi publicación. Hay personas dentro del club que no han sido transparentes conmigo. Son cosas que ni como ser humano ni como jugador voy a permitir nunca. No permito que alguien sea falso conmigo”, comentó el centrocampista.

Agregó también que esa situación extrafutbolística no influirá en su juego y su predisposición para con el club con el que aún le quedan años de contrato.

“Tengo todavía años de contrato en Malmö y lo que pase con algunas personas no repercute en cómo entreno, cómo trabajo y cómo demuestro que quiero jugar cada partido”, sentenció Peña.

Sergio Peña firmó con el cuadro sueco en el 2021. Desde entonces, el centrocampista peruano ha jugado 31 partidos en todas las competiciones, donde en 24 fue titular. Anotó un gol y asistió en una ocasión.

¿Cómo le va al Malmö en la Liga Allsvenskan?

El cuadro de nuestro compatriota se ubica 4to a ocho puntos del líder, Djurgården. El próximo encuentro lo colocará en la pelea por la Europa League. Además de acortar la distancia con el primer lugar debido a que enfrenta al tercero en la clasificación, Hammarby. El partido será el sábado 1 de octubre a las 8 am (hora peruana) en el Eleda Stadion, casa del Malmö.