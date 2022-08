Sentencian a 1 año de prisión suspendida a alcalde de Moche por difamación contra mujer policía

El alcalde de Moche Arturo Fernández fue sentenciado a 1 año de prisión suspendida por el delito de difamación contra una mujer policía, a quien ofendió por redes sociales después de ser intervenido por presunto abuso de autoridad.

“Está probado la comisión del delito de difamación, quien no sólo atentó contra el honor y la dignidad personal de la querellante que se encuentra fuera del lugar, sino además, con el agravante que se utilizó para proferirlo por redes sociales”, expresó el juez.

¿Qué le dijo Arturo Fernández a Nataly Rojas?

“Yo no vuelvo a tratar más con la policía de Moche, con la señorita Rojas que me parece que ni personalidad tiene, por la teniente Rojas que parece que está atrás y no habla, y todo lo dirige por el costado, así no se hace señora teniente Rojas, póngase bien los pantalones, pónganse bien ese calzón, póngase bien ese sostén, debe estar en el Vraem luchando como se requiere, no metida en su oficina calentando ese asiento con su traserazo”, expresó.

La querellante le envió una carta notarial exigiendo que se retracte de sus palabras, pero Fernández no lo hizo. En consecuencia, como Arturo Fernández es actual candidato a la alcaldía de Trujillo, entonces, según las leyes electorales, le correspondería la exclusión de la contienda electoral.

¿Fernández queda fuera de la carrera electoral con esta sentencia?

Al respecto, el especialista en temas electorales, José Tello, dijo que la situación de Fernández es particular, porque esta sentencia vino después de la inscripción de las candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones, no obstante cree que aún así, sí se configura una clara exclusión del proceso.

“El artículo 34 de la Constitución dice que está impedido de postular aquella persona que tiene una sentencia en primera instancia. En consecuencia, acá tenemos una situación bastante particular, porque ya pasó la etapa de inscripción de candidatos, ya pasó, pero esta es una situación que sobrevino antes de la elección, en consecuencia, por más que se cumplió con la formalidad, para mí se configura una exclusión clara y notoria.