Christofer Gonzáles: “Estoy enfocado en la Selección Peruana”

Un viejo conocido volvió a VIDENA. Christofer Gonzáles, volante del Al-Adalah de Arabia, declaró tras su primer entrenamiento con la Selección Peruana. El mediocampista nacional confesó que está ciento por ciento enfocado en los trabajos con la ‘Bicolor’ y espera poder dar más de sí en los próximos duelos amistosos ante Paraguay y Bolivia.

“Buenas sensaciones retornar a la selección. Yo me siento bien, enfocado cien por ciento en los próximos duelos que se vienen. No he podido conversar mucho con Reynoso, por lo menos no algo especial.“, declaró Christofer Gonzáles tras su partida de VIDENA.

Recordemos que ‘Canchita’ se encuentra de vacaciones tras la para en el fútbol de Arabia. El volante espera ganarse un puesto en el once titular de Juan Reynoso en la Selección Peruana. ¿Lo logrará?

Christofer Gonzáles visitó hace unos días a Sporting Cristal

FOTO: Sporting Cristal

Christofer Gonzáles y su desempeño en Arabia

‘Canchita’ ha disputado un total de 7 partidos con Al-Adalah. El mediocampista nacional fue titular en 6 ocasiones y tiene una media de 78 minutos por cotejo. Lleva dos tantos y un promedio de 0.3 dianas por cotejo. Cuenta con una frecuencia gol de 272 min.

Christofer Gonzáles es uno de los futbolistas indiscutibles en el once titular. Pese a ello, a su club, no le va del todo bien. Actualmente marcha en el casillero número 13 con 4 puntos y es uno de los coleros en el fútbol de Arabia Saudita.