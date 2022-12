Según Guido Bellido, Pedro Castillo fue drogado antes del mensaje a la Nación

El congresista Guido Bellido del partido Perú Libre, declaró que Pedro Castillo no se encontraba en sus cinco sentidos cuando leyó el comunicado de golpe de Estado. El parlamentario indicó que se tiene que investigar qué sucedió.

El legislador indicó que él le cuestionó al exmandatario el por qué de su accionar. “Yo le he consultado al presidente, ¿qué ha pasado, por qué ha dado la lectura de ese documento? Y me dice, mira Guido, no lo recuerdo”.

Ante la respuesta, Bellido interpreta que él exjefe de Estado ha sido drogado antes de la lectura del mensaje a la Nación. “Es raro, un presidente que no iba a ser vacado, no había votos, al final termina dando los argumentos para su vacancia“. Indicó”.

SEGÚN BELLIDO, PEDRO CASTILLO ESTUVO DROGADO

El parlamentario acusó que el exgobernante estuvo bajo efectos de algún tipo de sustancia. “Por qué va a cerrar el Congreso, el Poder Judicial, la Junta Nacional, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, una persona que esté temblando. Hay que ponerse a pensar, hay que ser consientes”. Él explica que Castillo no recuerda por qué leyó el documento, indicando que eso es grave y que se tiene que investigar.