¡Se escuchó su voz! Pareja de ancianos reciben ayuda gracias a Latina Noticias

Una pareja de ancianos que ha permanecido junta por más de 56 años, recibió la ayuda que tanto necesitaba, luego de que Latina Noticias acudiera a su llamado. Entérate cómo se llevó a cabo esta importante obra de solidaridad.

El dos de octubre, día de las Elecciones Municipales 2022, doña María se armó de valor para acercarse a las cámaras de Latina Noticias y pedir, no por ella, sino por su esposo de 86 años, quien se encuentra postrado en una cama, ya que no cuentan con una silla de ruedas.

Tanto ella como su esposo viven siendo atendidos por un sobrino, pero esto no bastaría, ya que los dos sufren de diabetes, la anciana tiene cáncer de mama y está a días de ser operada de la pierna. Lamentablemente no cuentan con recursos económicos para comprar sus medicinas y alimentos. “Quisiera que me donaran una silla de ruedas, le pediría con todo mi amor y cariño”, dijo Don Julián desde su cama.

De un momento a otro, el teléfono de la pareja no dejaría de sonar, debido a que muchas personas conmovidas con su historia, estaría dispuesta apoyarlos. Junto a ellas, un donante anónimo, ofreció entregar una ansiada silla que Don Julián tanto necesitaba. “Muchas gracias señorita, que Dios le bendiga, gloria al señor”, dijo Doña María entre lágrimas.

La pareja de esposos aún necesitan ayuda. El número para comunicarse con ellos es el 2852276. Apoyemos a esta humilde familia.