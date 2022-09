San Juan de Lurigancho: caen tres presuntos extorsionadores con rifle, granada y pistolas

La Policía Nacional detuvo a tres presuntos integrantes de una banda de extorsionadores con armamento de guerra en la avenida Las Flores de San Juan de Lurigancho. Entre los detenidos hay una joven mujer con antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

Los detenidos son Erika Valcázar Gamarra, Omar Damian Alvino y Juan Rivera Aguilar; todos estaban en un auto blanco que la policía ya tenía identificado. En su poder se les encontró pistolas, un rifle y una granada de guerra.

“Bandas criminales que estarían pugnando por alguna hegemonía en actividades ilícitas como es el cobro de cupos extorsivos como es la microcomercialización de drogas”, explicó el general Carlos Céspedes, director de investigación criminal de la Policía Nacional.

Detenida rechaza acusaciones

Uno de los detenidos cuestionó severamente a un policía que lo interrogaba y rechazó las acusaciones. “Tú has visto, ¿por qué te quedas callado?, ¿por qué tartamudeas? Si tú has visto, ¿por qué no me respondes a mi?, ¿qué armas?, ¿qué armas?, ¿me has sacado algo a mi?”, declaró.

La mujer detenida sostuvo que hace dos días vino de España y que su amigo, uno de los que está detenido, lo llamó para ir a comer y luego expresó su extrañeza por la detención, aunque admitió que sí tiene antecedentes por tráfico ilícito de drogas.

La Policía sostiene que este armamento estaba destinado para otra banda criminal y realizarán las pericias a los teléfonos celulares para determinar posibles delitos de extorsión, cobro de cupos y venta de drogas.