Salud de la PNP en UCI: millonarias deudas ahogan el sistema de sanidad de la policía

La crisis institucional de la Policía Nacional del Perú también se ve reflejada en el Fondo de Aseguramiento en Salud (Saludpol) debido a las millonarias deudas que mantiene la referida institución con otros entes privados. Con ello, miles de sus asegurados se ven imposibilitados de atenderse y recibir los medicamentos que requieren.

En efecto, Punto Final pudo recoger algunos testimonios de pacientes que se atienden en el Hospital de la Policía, donde el mal trato y la falta de medicinas son parte del día a día. A consecuencia de esto, los pacientes deben de asumir grandes costos que, en distintas veces, no cuentan.

“Vaya y pregunte, no hay. No hay medicinas, menos va a haber aquí. Tiene usted que meter la mano en el bolsillo y comprarla en la calle. En las farmacias de renombre, ahí tiene que comprar. No hay medicinas, y si hay, es para los generales y coroneles, porque para los suboficiales hay que tener suerte”, señaló un exagente en retiro.

Ante este panorama, la Policía Nacional no accedió a responder preguntas respecto a mencionada problemática, tampoco quiso hacerlo con los millones de soles que adeudan a los centros de salud particulares ni sobre el sufrimiento de aquellos pacientes que lo padecen a diario.

MENOR DE 5 AÑOS NO PUEDE RECIBIR TERAPIA POR DEUDA DE SALUDPOL

Briana es una niña de tan solo 5 años, quien sufre de goldenhar, el cual se manifiesta como anomalías congénitas del ojo, las orejas, de uno o ambos lados de la cara y la columna vertebral.

La pequeña necesita terapias continuas al menos dos veces por semana; sin embargo, se ha visto imposibilitada debido a que Saludpol le adeuda más de 2 millones de soles a la clínica la Luz de un Ángel.