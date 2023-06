Sada Goray: Fiscalía interviene la sede del Fondo MiVivienda por presunta capacitación a directores antes de ser nombrados

Este lunes, integrantes del equipo anticorrupción del Ministerio Público llegaron a la sede del Fondo MiVivienda para conseguir información sobre la presunta capacitación brindada por Sada Goray a tres personas que se convirtieron en directores del programa MiVivienda.

Así lo informó el Ministerio Público a 🚨Fiscalía Anticorrupción realiza diligencias preliminares en la sede del Fondo MiVivienda para recabar información sobre la presunta capacitación brindada por la investigada Sada Goray a 3 personas que se convirtieron en directores de dicho programa del Ministerio de Vivienda. pic.twitter.com/E4ToHayMPP — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 5, 2023

Los fiscales llegaron durante la tarde a la sede del Fondo MiVivienda, para las diligencias preliminares. Estas acciones se realizan tras unas revelaciones del periodista Mauricio Fernandini, el cual declaró ante el Ministerio Público que Salatiel Marrufo, pidió a la empresaria Sada Goray un total de S/4 millones por ubicar a tres funcionarios en el Fondo MiVivienda, a cambio de que aprueben proyectos que beneficiarían a su empresa Marka Group.

EL CASO SADA GORAY EN PUNTO FINAL

El dominical de Latina Televisión, Punto Final, presentó un reportaje en el cual se tuvo acceso exclusivo a las declaraciones de Sada Goray. Donde ella reveló cómo reunió en sus oficinas a los que formarían el directorio del Fondo MiVivienda, tras entregarle S/4 millones de soles a Salatiel Marrufo, y explicarles lo que tenían que hacer para votar a favor de sus proyectos.

“En una tercera reunión, también en setiembre de 2021, se llevó a cabo en la casa de Mauricio Fernandini, llegó el señor Salatiel Marrufo, donde me dijo que la viceministra (de Vivienda) Elizabeth Añaños odiaba a la empresa Marka Group y que mi trámite no se aprobaría por lo que Marrufo precisó que se debía mover a todo el directorio […] para lo cual me pidió que le pague la suma de cuatro millones de soles, diciéndome que tenía que pagar favores políticos tales como pagar a diversos congresistas por blindar al presidente, pagar al propio Presidente de la República, y los hermanos del presidente, concertando que el pago del dinero se daría en partes ya que era un monto muy elevado que me pedía”.

Posteriormente, se supo que, previo a las designaciones de los tres funcionarios, la empresaria Sada Goray brindó una capacitación en el sétimo piso del edificio Centro Empresarial Los Inkas. En la reunión, llevada a cabo el 14 de septiembre del 2021, participaron Pedro Marquina Arroyo, Luis Mesones Odar; y Gonzalo Arrieta Jovic. Días después, los tres ingresarían al Fondo MiVivienda presuntamente por las presiones de Marrufo.