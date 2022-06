Ruth Luque: “Es grave que personas cercanas al presidente Pedro Castillo huyan”

Ruth Luque, legisladora por Cambio Democrático, criticó que el entorno del jefe de Estado, Pedro Castillo, se encuentre inmiscuido en serias acusaciones de corrupción; no obstante, cuestionó que en vez que se pongan a derecho, terminen fugándose, tal es el caso del exministro Juan Silva y Bruno Pacheco

“A mí me parece sumamente grave que personas y altos funcionarios del entorno cercano al presidente Pedro Castillo hayan huido de la justicia, eso ya es grave. Esta es una historia lamentable en nuestro país, solo recordemos qué pasó con César Hinostroza y hasta ahora no se ha podido identificar a los responsables de su fuga”, comentó la parlamentaria.

En otro momento, la congresista por la región Cusco se refirió a la conformación de la nueva Mesa Directiva, donde su colega Gladys Echaíz podría ser la flamante sucesora de María del Carmen Alva. Por ello, consideró que la próxima presidencia del Poder Legislativo debería estar conformada por miembros nuevos y no por quienes ya ocuparon el cargo.

“Yo prefiero nuevos actores en la Mesa Directiva, no estoy de acuerdo que alguno de los actuales miembros postulen. (…) Si únicamente hablamos de una mesa conformada solo por la derecha, para mí no es democrático, no expresa la pluralidad política”, aseveró Luque a Sin Medias Tintas.