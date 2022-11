Rodrigo Vilca le dirá adiós a Universitario de Deportes

Rodrigo Vilca llegó a Universitario de Deportes en marzo del 2022 en calidad de préstamo del New Castel de Inglaterra. La hinchada crema tuvo mucha perspectiva sobre este fichaje. Sin embargo, el futbolista de 23 años no cumplió con las expectativas esperadas.

Vilca en el 2022 con la camiseta ‘merengue’ registro 22 partidos jugados, 1 gol y 1 asistencia. Además, de no tener buenos números, su rendimiento no fue el esperado. No gozo de la confianza del comando ténico y casi siempre entraba de cambio al segundo tiempo.

Por otro lado, tras no conseguir el objetivo de salir campeones, la dirigencia de Universitario ya está pensando en las salidas y renovaciones de algunos futbolistas de cara a la temporada 2023 y también en realizar un buen papel en la Copa Sudamericana 2023.

En ese sentido, los directivos y Carlos Compagnucci de la U ya tienen en mente con que jugadores no desean contar para el siguiente año. Uno de ellos sería Rodrigo Vilca.

Según informó, el periodista Gustavo Peralta mediante su cuenta de Twitter, el deportista de 23 años no continuará en el club tras el final de su préstamo con el Newcastle. “Acabo la historia de Rodrigo Vilca con Universitario”.

¿Cúanto vale Rodrigo Vilca?

Según indica el portal especializado, Transfermarkt. El ex Deportivo Municipal, actualmente tiene un valor de 325 mil euros.