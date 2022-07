Roberto Sánchez: Hay intencionalidad de vacar al presidente, de acusarlo como sea

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, se refirió a la coyuntura que atraviesa el jefe de Estado, Pedro Castillo, tras haber renunciado irrevocablemente a la militancia de Perú Libre, y además sobre el informe aprobado por la Comisión de Fiscalización que recomida realizar una acusación constitucional contra el dignatario.

“Hay intencionalidad nuevamente de vacar como sea al presidente, de acusarlo como sea. Yo entiendo el corazoncito de los que desean el pleito y la confrontación, no lo quieren de presidente, les duele hasta ahora; pero sean objetivos, el insulto, la acusación gratuita no es el sistema de justicia”, indicó el funcionario a la prensa.

En tal sentido, el titular del Mincetur no solo respaldó la decisión de Castillo Terrores de alejarse de la agrupación política liderada por Vladimir Cerrón, sino que consideró que el mandatario no podía continuar en un partido donde no lo querían.

Por otro lado, Sánchez Palomino criticó al Parlamento por no haber prestado atención a proyectos de ley importantes. “Siguen habiendo más de 25 proyectos de ley para solucionar los problemas del país, pero esta Mesa Directiva lo relega, lo posterga. ¿Eso es mesa democrática en la comisión del Congreso?”, cuestionó.