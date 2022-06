Revelan audio donde María del Carmen Alva planea vacancia de Pedro Castillo

La revelación de un audio pone al descubierto la intención de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, de sacar del cargo al jefe de Estado, Pedro Castillo, mediante un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales que sería evaluado por la Comisión de Constitución.

“Nosotros vamos a sacar solo al presidente. Hay una gran diferencia. El pueblo está con nosotros, no está con Castillo. (…) El mismo García Belaúnde y mucho constitucionalista han dicho que son elecciones presidenciales que el Congreso no se va. Nosotros sacaremos un informe con Patricia Juárez que iba a sacar una ley de esa manera. Nosotros no tenemos por qué desaparecer”, refiere Alva Prieto en la conversación.

“Nosotros hacemos la campaña que García Belaúnde ha dicho que Fernán Altuve (…) es decir, todas las constitucionalistas. Eso lo hemos hablado con la Comisión de Constitución con Gladys Echaíz, Adriana Tudela con Patricia Juárez y Hernando Guerra. Si las circunstancias se da que yo tengo que asumir y convocar a los ocho meses (elecciones) lo hago como presidenta del Congreso, pero yo regreso a ser congresista, como ya me lo ha explicado Juárez”, añade la acciopopulista.

Tras la difusión del material, María del Carmen Alva confirmó la veracidad del mencionado, pero aclaró que la conversación fue dada durante el primer intento de vacancia contra Castillo Terrones. Asimismo, consideró que con esta información se intenta desviar la atención del “audio bomba” de Zamir Villaverde y una supuesta entrega de dinero al exministro Juan Silva.

“Me extraña que hoy en la mañana salga este audio chuponeado, no sé por quién o quiénes, porque la verdad no recuerdo, porque hablo con tanta gente, aparentemente, no sé si ha sido telefónico, reunión, micrófono. Los expertos sabrán ver ese tema”, comentó en la conferencia de prensa de este viernes.