[LATINA] Resultado en vivo del España vs Alemania (0-0) por ahora

Hoy se enfrenta España vs Alemania. Conoce el resultado de este partido

[ Resultado en directo del España vs Alemania por Qatar 2022 ]. EL partido entre las selecciones de fútbol de España y Alemania se encuentra en la etapa inicial y de momento empatan a cero goles. Seguiremos actualizando…

Resumen y goles del primer tiempo

El partido se encuentra en empate a cero

Resumen y goles del segundo tiempo

Partido en desarrollo.

El partido entre las selecciones de España y Alemania aún no finaliza.

PREVIA DEL PARTIDO

¡Ha llegado! El partido más esperado de la Fase de Grupos de Qatar 2022 comienza este domingo 27 de noviembre. España vs Alemania mundial 2022 en el Estadio Al Bayt, será un encuentro con aires de final, ya que de no conseguir los tres puntos el seleccionado alemán estará al borde de la eliminación del considerado “Grupo de la Muerte” del mundial 2022.

España no puede llegar en mejor momento para su partido contra los “Teutones”, viene de golear en su primer encuentro a Costa Rica por 7 a 0 (Su mayor goleada en la historia de los mundiales), por su parte la “Die Mannschaft” decepcionó en su estreno mundialista ante el seleccionado japonés, perdiendo por 3 a 2 en la primera jornada del Grupo E Qatar 2022.

No puedes perderte todos los detalles del emocionante España vs Alemania 2022, por eso te dejamos la siguiente nota con los horarios, fecha, alineaciones confirmadas, estadísticas, estadio, árbitro y dónde ver en vivo el España vs Alemania mundial 2022 en Perú.

¿A qué hora juegan España vs Alemania mundial 2022?

La hora del pitazo inicial del España vs Alemania mundial 2022, será desde las 14:00 horas de Perú. Mientras que en territorio español el partido comenzará a partir de las 20:00 horas de España.

No te pierdas ningún partido de este domingo 27 de noviembre, por eso te dejamos los horarios del España vs Alemania mundial 2022 en Perú, España y resto de países:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 AM

: 16:00 AM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿Cómo va el Grupo E de Qatar 2022?

El Grupo de la Muerte de Qatar 2022, sin duda no ha decepcionado. La primera jornada del Grupo E mundial 2022, nos dejó una de las grandes sorpresas de Qatar 2022, la gran victoria de Japón por 2 a 1 al seleccionado de Alemania en el Estadio Internacional Khalifa.

Por otra parte, vimos la mejor actuación de una selección en este Mundial Catar 2022, la “Furia Roja” realizó una goleada histórica ante el combinado centroamericano de Costa Rica, fueron 7 goles por los dirigidos de Luis Enrique en el Estadio Al Thumama, siendo la mayor goleada de la selección española en la historia de los mundiales.

Los seleccionados de España y Japón se llegan cómo líderes a la jornada 2 del Grupo E Qatar 2022, el primer partido entre Japón vs Costa Rica 2022 puede consumar la clasificación de los nipones y mandar de vuelta a casa a los “Ticos”.

Más tarde, será el duelo más esperado de la Fase de Grupos entre España vs Alemania 2022 puede dejar eliminado a los “Teutones” una de las grandes favoritas, pero una victoria de los germanos puede dejarnos una jornada final de infarto en el Grupo de la Muerte Qatar 2022.

¿En qué estadio se jugará el España vs Alemania 2022?

El encuentro más emocionante de la Fase de Grupos, será el España vs Alemania 2022 que se jugará en el gran Estadio de Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Construido especialmente para la Copa del Mundo Catar 2022, se trata de las sedes más importantes de este mundial. Fue el estadio dónde se jugó el partido inaugural entre Qatar vs Ecuador 2022 del pasado domingo 20 de noviembre.

El Estadio de Al Bayt es el segundo recinto deportivo de Qatar 2022, con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo para 60.000 espectadores, solo detrás de las 80.000 localidades del Estadio de Lusail.

Al igual que muchos estadios de Qatar 2022, el Estadio de Al Bayt reducirá sus localidades hasta la mitad al finalizar el Mundial Catar 2022.

Partidos en Qatar 2022 en el Estadio

El España vs Alemania mundial 2022, será el 4 partido de Fase de Grupos Qatar 2022, que se disputará en el Estadio Al Bayt. Antes se celebró el partido inaugural del mundial 2022 entre qataríes y ecuatorianos, además de los empates a cero goles del Marruecos vs Croacia y el Inglaterra vs Estados Unidos 2022.

Los partidos que se jugarán en el Estadio de Al Bayt del mundial 2022 son:

Qatar 0-2 Ecuador / 20 de noviembre / Grupo A (Partido concluido)

Marruecos 0-0 Croacia / 23 de noviembre / Grupo F (Partido concluido)

Inglaterra 0-0 Estados Unidos / 25 de noviembre / Grupo B (Partido concluido)

España vs Alemania / 27 de noviembre / Grupo E (Próximo partido)

Países Bajos vs Qatar / 29 de noviembre / Grupo A

Costa Rica vs Alemania / 1 de diciembre / Grupo E

Ganador del Grupo B vs Segundo del Grupo A / 4 de diciembre / Octavos de Final

Ganador del Partido 51 vs Ganador del Partido 52 / 10 de diciembre / Cuartos de Final

Ganador del Partido 59 vs Ganador del Partido 60 / 14 de diciembre / Semifinales

Alineaciones para el España vs Alemania mundial 2022

Los seleccionados de Luis Enrique dieron una gran exhibición en su debut contra Costa Rica, por lo que ¿Sería extraño algún cambio en el once? ¿No? Sin embargo, para el técnico español valen 25, y no solo 11 jugadores, por eso se espera la vuelta de Dani Carvajal que no estuvo por molestias físicas en el primer partido, además de la entrada de Eric García o Pau Torres en la saga de la “Roja”, a pesar del buen rendimiento de Rodri ante los costarricenses.

Mientras, que los “Teutones” tienen que ganar si o si para mantener sus aspiraciones para pasar de ronda en Qatar 2022, por lo que se espera algunos cambios del entrenador Hansi Flick.

El primero será la entrada desde el inicio de Leon Goretzka, para darle más fuerza al medio campo, además de algunos cambios en la defensa, cómo el cambio de Klostermann al lateral diestro, y la vuelta de Sule al centro de la saga.

Alineación de España:

Portero : Unai Simón.

: Unai Simón. Defensas : Carvajal, Eric García, Laporte y Jordi Alba.

: Carvajal, Eric García, Laporte y Jordi Alba. Mediocampistas : Pedri, Busquets y Gavi.

: Pedri, Busquets y Gavi. Delanteros: Ferrán Torres, Asensio y Dani Olmo.

Técnico: Luis Enrique (España)

Alineación de Alemania:

Portero : Neuer.

: Neuer. Defensas : Klostermann, Sule, Rudiger y Raum.

: Klostermann, Sule, Rudiger y Raum. Mediocampistas : Kimmich, Gundogan y Goretzka.

: Kimmich, Gundogan y Goretzka. Delanteros: Gnabry, Musiala y Muller.

Técnico: Hansi Flick (Alemania)

¿Quién será el árbitro del España vs Alemania 2022?

El árbitro del España vs Alemania mundial 2022, será el internacional Danny Makkelie de 39 años, nacido en Curazao.

Designado por la FIFA el pasado viernes para impartir justicia en el duelo entre españoles y alemanes, Makkelie es un colegiado que dirige en la Eredivisie (Liga de Países Bajos), será la primera vez que participe en una Copa del Mundo en Qatar 2022, previamente había dirigido varios partidos de la Champions League.

Se caracteriza por ser un árbitro bastante permisivo, que no le gusta cortar el ritmo y de pocas tarjetas. Por lo que, solo tiene una media de tres tarjetas amarillas por partido.

España vs Alemania en Mundiales

Sin duda el España vs Alemania es uno de los encuentros históricos en Copas del Mundo, el partido entre ambas selecciones de Qatar 2022, será la quinta vez que se ven las caras en una cita mundialista.

La primera vez que España vs Alemania jugaron en una Copa del Mundo, fue en Inglaterra 1966 con victoria para la “Die Mannschaft” por 2 a 1. También jugaron en el Mundial de España 1982, dónde los locales no pudieron contra los germanos volviendo a perder por un marcador de 2 a 1.

En Estados Unidos 1994, españoles y alemanes se volvieron a medir en una Copa del Mundo, sería el partido por el Grupo C, que quedaría en empate. Sin embargo, el partido más trascendental en citas mundialistas entre la “Roja” y los “Teutones” fue la Semifinal del Mundial Sudáfrica 2010, dónde España derrotó por primera vez a la selección de Alemania en mundiales de fútbol.

Curiosidades del España vs Alemania mundial 2022

La selección de Alemania solo ha podido conseguir 1 triunfo en los últimos 7 partidos contra el equipo de España. La última victoria de los “Teutones” fue en un amistoso en 2014, pero en competiciones oficiales la última ocasión que los germanos consiguieron la victoria ante la “Roja” fue en la Euro 1988 por 2 a 0.

El seleccionado español viene de realizar su mayor goleada en la historia de los mundiales, luego de ganarle por 7 a 0 contra Costa Rica en Qatar 2022. España solo ha podido ganar sus dos primeros partidos en una Copa del Mundo en tres ocasiones (1950, 2002 y 2006).

Alemania ha perdido 3 de sus últimos 4 partidos en mundiales de fútbol, con la derrota ante Japón en su primer encuentro en Qatar 2022, el seleccionado alemán encarrila 2 derrotas en Copas del Mundo, pero si llega a perder ante España será la primera vez que Alemania pierde 3 partidos consecutivos en citas mundialistas.

El partido de España vs Alemania mundial 2022, será la quinta ocasión que ambas selecciones se enfrenten en mundiales. La “Die Mannschaft” ha conseguido 2 victorias, 1 empate y una derrota ante España en la semifinal del Mundial 2010.

