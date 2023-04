Respuestas contra la criminalidad: ministro del Interior a favor de armas no letales

El sensible fallecimiento de Luis Manrique a manos de un delincuente en el distrito de Surco ha retomado el debate de que si los serenos deben o no portar armas no letales como respuesta ante el avance de la criminalidad que azota al país.

Dicha medida no solo ha sido promovida por los distintos alcaldes locales y provinciales, sino que, además, respaldada por el propio ministro del Interior, Vicente Romero. No obstante, este último sostuvo que se requieren ciertos criterios antes de permitir su empleo.

Si bien el titular del Mininter señaló que primero debe mejorarse la norma de serenazgo, capacitar al personal y someterlos a distintas a evaluaciones psicológicas, también recordó que “todo esto no se puede ejecutar de la noche a la mañana”.

“Para hacer uso de la fuerza tenemos que modificar las normas. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero por lo menos, por el momento, creo que hay armas menos letales como un chaleco y el gas pimienta, estoy de acuerdo que se les puede brindar inmediatamente”, apuntó la autoridad.

Por otro lado, rememoró que su sector aún tiene pendiente emitir opinión sobre la norma que envió el Congreso de la República con relación a la modificación de la Ley del Servicio del Serenazgo Municipal. No obstante, indicó que el mencionado personal de los distintos municipios cuenta con la posibilidad de utilizar chalecos antibalas y gas pimienta.