Paquete y Camote: el reencuentro tras 16 años del estreno de “Camino a Casa”

Hace 16 años Latina Televisión emitió el primer capítulo de “Camino a Casa”. Esta serie relata las aventuras de Paquete y Camote, interpretados por el experimentado actor Ramón García y un pequeño Jhoan Mendoza.

La historia se centra en Daniel Seclén o también conocido como Camote, un niño que creció junto a su abuela tras ser abandonado por su madre. Hasta que un día decide emprender la búsqueda de su mamá y con la ayuda de Emilio del Carpio inician un camino lleno de aventuras, donde deben superar distintas situaciones tratando de librarse de un supuesto policía que busca incansablemente a Paquete para saldar deudas del pasado.

“Fue una experiencia muy agradable. Había una química muy interesante. Yo me acuerdo de una escena donde me roban un dinero y yo lo acuso a él de haberlo robado. Él no lo había robado, pero nos insultamos y le dije cosas muy feas. A mí me dolió la frase: ‘ojalá que no encuentres a tu madre’. Yo soy huérfano de padre y madre, y sentí como si me lo hubieran dicho a mí. Me puse mal y me quebré, y este también. Fue una escena magistral. Ya había crecido entre nosotros una amistad y una relación como de papá e hijo”, cuenta Ramón García a Reporte Semanal.

El elenco estuvo integrado por la actriz Haydeé Cáceres, que da vida a la abuela del pequeño Camote; Marisela Puicón, la madre que abandona a su hijo y es quien motiva a Paquete y Camote a emprender sus aventuras; y Equis, el policía que está detrás de los pasos de nuestros protagonistas.