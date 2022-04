“Dina Páucar, la lucha por un sueño”: los 18 años del estreno de una serie inspiradora

Hace 18 años se estrenó en la pantalla de Latina la exitosa serie inspirada en la vida de Dina Páucar. “La lucha por un sueño”, es el nombre que se le dio a esta producción que relata los momentos más difíciles que afrontó ‘La Diosa Hermosa del Amor’ antes de convertirse en una de las artistas más importantes de la música peruana.

Reporte Semanal visitó a la talentosa cantante para conocer un poco más sobre su experiencia en la realización de esta emotiva historia que rompió récords de audiencia en 2004.

“Muchas fans me dicen que han visto mi historia y dicen ‘Si Dina pudo, por qué yo no’, entonces esto es signo de que sí ha sido una inspiración para muchas personas. Para muchos provincianos que llegamos a la capital buscando un espacio en el negocio, artísticamente o en la vida familia. Yo creo que sí ha servido de inspiración para las personas”, señala Dina Páucar al hablar sobre lo importante que fue compartir pasajes de su vida en la recordada serie.

Pero contar estos momentos no fue nada fácil, la cantare reconoce que revivir algunos episodios amargos fue complicado. “Los pensé mucho porque tenía que tocar momentos muy especiales en vida. Además, tenía que coordinarlo con mis padres, hermanas e hijos. Fueron muchos momentos que me costaron recrearlos, ya que me traían muchos recuerdos, al punto de hacerme llorar”.

Revive esta serie que marcó y sirvió de inspiración para muchos peruanos junto a Dina Páucar en el siguiente reportaje de Reporte Semanal.