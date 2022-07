Reportan pérdidas de más de S/ 24 mil millones por corrupción durante el 2021

El Perú perdió durante el 2021 más de S/ 24 mil millones por corrupción e inconducta funcional, en otras palabras, “un poco más de dos carreteras centrales”, según explicó a los medios de comunicación el contralor general de la República, Nelson Shack.

Este monto se elevó en comparación con el 2020 cuando se registraron pérdidas por S/ 22 059 183 058. Al respecto, Shack comentó lo siguiente: “La corrupción es el principal problema público estructural que tiene nuestra sociedad y no es de ahora, viene de hace mucho tiempo atrás”.

¿Qué regiones lideran el ranking de la corrupción?

Esta es la lista que compartió la Contraloría:

Piura ocupa el primer lugar con S/ 1129 582 850 Arequipa (S/ 1126 096 677) La Libertad (S/ 1105 865 069) Puno (S/ 1 032 932 175) Loreto (S/ 890 957 170) Áncash (S/ 776 732 753) Cajamarca (S/ 747 857 065) Cusco (S/ 737 186 700) Junín (S/ 696 000 091) El Callao (S/ 614 817 044).

Asimismo, a nivel del Gobierno nacional, el perjuicio económico lo encabezan los siguientes sectores en este orden: Transportes y Comunicaciones (S/ 3 729 740 938), Educación (S/ 2 032 716 895), Salud (S/ 2 008 817 490), Agricultura (S/ 248 829 817 490), y Vivienda y Construcción (S/ 165 389 251).

Estas cifras son aproximaciones cuantitativas que se determinan gracias a una metodología usada por organismos internacionales para conocer, por ejemplo, casos de sobornos. A la Contraloría, le es útil para realizar sus intervenciones de control.

“El Estado no es un banco al cual lo pueden asaltar, para robar en el Estado tienen que ejecutar y lo que ha pasado es que a nivel de ejecución de gastos y la composición de esa ejecución en el año 2020 acuérdense del COVID-19 trastocó, la paralizó miles de inversiones a nivel nacional. Acuérdense todo se paralizó, entonces al paralizarse no se puede ejecutar, no se puede valorizar, tampoco se puede robar”, explicó Shack.