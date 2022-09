Renovación Popular gastó cerca de medio millón de soles de fondos públicos para pagar consultorías

¿Qué es el financiamiento público directo? Según el portal de la ONPE, “son los fondos del tesoro público que recibirán los partidos políticos y alianzas electorales que mantienen su vigencia y obtienen representación en el Congreso de la República, con el objeto de que lo destinen en actividades específicas como la formación, capacitación e investigación y en actividades de funcionamiento ordinario”.

Ahora, teniendo en claro este concepto, te contamos que Punto Final reveló en exclusiva el paradero de estos fondos públicos que el partido de Renovación Popular, cuyo líder es candiato al sillón municipal Rafael López Aliaga, destinó en beneficio de sus intereses.

El primer beneficiado fue el excongresista fujimorista Julio Gagó, quien en la actualidad se desempeña como coordinador de prensa de la campaña política de López Aliaga. De acuerdo con el acceso de rendición de cuentas de Renovación Popular, enviada a la ONPE, un pago por servicio de coaching de S/ 226.650 fue lo que se desembolsó para el referido personaje.

Otro afortunado fue José Antonio Malpartida Abandía, actual es productor del programa de Andrés Hurtado. Por su consultoría de media training, quiere decir: por un entrenamiento para responder a los medios, recibió una retribución de S/ 207.000. Cabe mencionar que Rafael López Aliaga es un asiduo invitado del mencionado espacio televisivo.

La historia se repite con Perú Libre y Somos Perú

En relación a Perú Libre, que en el primer semestre de 2022 recibió S/ 1 075 000, ha destinado una parte de este monto para pagar un sueldo al secretario general del partido, Vladimir Cerrón, a quien en marzo, abril y mayo de este año, se le abonó mensualmente S/ 12.500.

No obstante, este pago no puede considerarse ilegal, debido a que la norma es flexible de acuerdo a lo que un partido pueda considerar como gasto ordinario. Para Fernando Tuesta, exjefe de la ONPE, este abono debía estar en dicho rubro, pero no se pensó que se usaría para los dirigentes de los partidos.

Un hecho similar se da en Somos Perú, quien busca llevar a George Forsyth a la alcaldía de Lima. Patricia Li, presidenta del partido, recibió S/ 15.000 de enero a junio de 2022, como parte de un acuerdo del Comité Ejecutivo de esta organización, a cambio de que Li solo se dedique a las labores partidarias.