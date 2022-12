¿Regresan las mascarillas? Minsa dará a conocer este jueves las acciones frente a la COVID-19

El Ministerio de Salud anunció que hoy jueves 1 de diciembre, a partir de las 11:00 a.m., brindará una conferencia de prensa para dar a conocer las nuevas acciones orientadas para combatir el avance de la COVID-19.

La ministra Kelly Portalatino recordó que su sector cuenta un plan de contingencia para enfrentar una nueva ola del coronavirus, así como equipos e insumos médicos para la atención de los pacientes y pruebas moleculares en todas las regiones.

En otro momento, cuestionó que los más jóvenes estén bajando la guardia, pues ya no siguen los protocolos sanitarios recomendados, como lo son el uso de la mascarilla, el distanciamiento social y lavado de manos.

“Las cifras siguen aumentando y eso es por descuido de todos los peruanos que no estamos siendo responsables. Necesitamos tomar acciones, vamos a evaluar estas medidas, si van a regresar o no. Pero no podemos bajar la guardia”, apuntó.

Por otro lado, frente al incremento de casos, el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú) aconsejó completar las dosis de vacunas correspondientes a su edad para disminuir el riesgo de desarrollar cuadros graves de la enfermedad.

Cabe mencionar que, de acuerdo con el reporte del 29 de noviembre del 2022, en Perú se registraron 6,541 casos positivos, mientras que nueve pacientes fallecieron aquel día debido a este virus.