Regidora asumió como alcaldesa interina de Trujillo tras licencia de José Ruíz

La regidora Sandra Trujillo asumió como alcaldesa encargada de la Municipalidad Provincial de Trujillo de manera interina, luego de que José Ruíz pidiera licencia sin goce de haber para hacer su campaña a la reelección.

“He pedido una licencia hasta el 2 de octubre, aún yo no he evaluado la posibilidad de si serían los dos meses, he tomado conocimiento que sí, efectivamente los que van a la reelección no es necesaria la licencia y hasta el momento no he presentado ninguna abstención, yo estoy con licencia programada para septiembre”, detalló.

Trujillo se refirió a los dos meses en que estará dirigiendo la provincia, pues ella también es candidata a la reelección en la lista de José Ruíz. Además, la regidora contó las gestiones que realiza para seguir atendiendo los problemas que aquejan a la provincia.

Seguridad y limpieza

“La Policía Nacional va a poner 150 oficiales que van a trabajar de la mano con seguridad ciudadana, por lo general, es un contrato de locación y se va ir renovando, no contamos con mucho presupuesto, pero estamos haciendo grandes esfuerzos”, explicó.

Asimismo, indicó que ve la posibilidad de contratar a más trabajadores del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo para reforzar la limpieza en la ciudad. Independientemente de si José Ruíz es reelegido, tendrá que volver a sus funciones el 3 de octubre.