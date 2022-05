Rectora de San Marcos sobre norma que debilita la Sunedu: Es lo mejor que le puede pasar al país

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, respaldó la norma aprobada por el Congreso, que modifica el consejo directivo de la Sunedu, y con lo cual se afecta el rol fiscalizador de la calidad de la educación superior en el país.

“Algunos dicen que les afecta, pero yo creo que es lo mejor que le puede pasar al país. Yo lo dejo en las manos del Ejecutivo y del Legislativo, porque al final la ley no es para mí, es para el Perú, para la educación de los estudiantes. Si valoran o no, ya quedará en su conciencia porque hay un grupo político que no le conviene”, declaró a la prensa.

En esa línea, la máxima autoridad de la UNMSM negó temerle a las críticas de rectores de otras casas de educación superior pública, quienes se muestran en desacuerdo con la aprobación de la medida que atenta contra la autonomía de la Sunedu.

“¿Por qué me tienen miedo? Yo soy una. Yo soy temporal y San Marcos seguirá viviendo. Hay dos rectores que salieron hablar, de la UNI y la Agraria, que no me parece que estén al nivel de un rector porque deben mantener los lineamientos y ejemplos para que las instituciones se manejan con orden y no buscar el divisionismo”, remarcó.