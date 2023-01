Recogen 300 kilos de basura del balneario de Agua Dulce

Como ya es habitual, las playas de la Costa Verde amanecieron repletas de basura tras el feriado de Año Nuevo, pues miles llegaron desde tempranas horas del día a disfrutar del sol y el mar. Sin embargo, luego de la diversión viene la desazón, es por eso que la mañana de este lunes, personal de limpieza recogió más de 300 kilos de desperdicios en el balneario de Agua Dulce.

“Desde muy temprano se programó este programa denominado “No seas basura con tu playa”, es un colectivo vecinal, el cual pidió apoyo de toda la asociación civil, emolienteros, ambulantes, pequeños empresarios y vecinos que se han dado cita hoy”, apuntó Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos.

“La limpieza es diario, a partir de las 6.30 de la mañana empezamos a limpiar nuestra playa Agua Dulce y todas las playas del distrito de Chorrillos. Asimismo, ayer se incautaron más de 5 mil botellas de trago, pese a que se encuentra prohibido el consumo de bebidas alcohólicas “, relató ante las cámaras de Latina Noticias.

Por otro lado, respecto al uso de la pileta, la autoridad edil sostuvo que esta permaneció sin agua el último domingo. Esto, debido a que fueron advertidos que un grupo de personas utilizaba dicho espacio para jugar fútbol. No obstante, añadió que la misma no se llenará hasta no contar con el personal que pueda cuidarla.

“Voy a volver a llenar la pileta, voy a poner la seguridad, pero el problema no somos nosotros, son los vecinos. Por ello, los invito a cambiar su forma de pensar y actuar. De volverse a dar una situación similar, vamos a tener que clausurar la pileta”, apuntó.