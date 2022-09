Rafael López Aliaga asegura que no le adeuda nada al Estado peruano

El candidato al municipio de Lima, Rafael López Aliaga, respondió a quienes le critican por adeudarle al Estado peruano más de 35 millones de soles. Tras ello, aseguró que no le debe absolutamente nada a la Sunat y que sus compañías han generado miles de puestos de trabajo.

“Lamentablemente, hay mucha desinformación hacia mi persona. Yo no le debo nada a la Sunat, por el contrario, he generado 100 mil puestos de trabajo en mi país. He logrado invertir más 1000 millones de dólares en mi país. Mis empresas pagan más de 100 millones de soles al año a la Sunat y he transformado al Perú en potencia mundial en turismo”, afirmó.

En otro momento, el líder de Renovación Popular se refirió a los peajes, los cuales en los últimos años tuvieron distintos incrementos. Consideró que si no se puede renegociar los precios de las mismas, una alternativa a analizar es la creación de vías alternas.

¿Qué otras propuestas propone Rafael López Aliaga?

Flota de 10.000 nuevas motos con GPS satelital.

Clausura de locales donde se vendan celulares robados y acusación penal contra sus dueños.

Integración de cámaras de seguridad con inteligencia artificial.

Implementación de la comisaría mayor: PJ, Fiscalía, Peritaje y serenazgo en un mismo lugar.

Traslado de delincuentes encarcelados a la selva.

El fuerte cruce de palabras entre Urresti y López Aliaga por caso Hugo Bustíos

Durante el desarrollo del primer bloque del debate electoral, los candidatos Daniel Urresti y Rafael López Aliaga tuvieron un tenso cruce de palabras, cuando el candidato de Podemos Perú hizo referencia a la acusación hecha por el líder de Renovación Popular sobre el caso Hugo Bustíos.

El excongresista recordó que López Aliaga afirmó en sus redes sociales que había asesinado al periodista y abusó sexualmente de una mujer, procesos por los cuales fue llevado a juicio. Urresti entabló una denuncia por difamación agravada, por la que pide una reparación civil de S/ 34 millones.

“Le doy una primicia, señor López, el juez acaba de darle un plazo de cinco días hábiles para que presente las pruebas de que yo asesiné a Bustíos y que ultrajé a una mujer. Quiero preguntarle, ¿se ratifica aquí públicamente que yo asesiné al señor Bustíos?”, expresó el exministro.