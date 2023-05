Rafael López Aliaga anunció el empadronamiento de colectiveros

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se mostró indiferente ante la observación del Gobierno, al proyecto de ley que busca autorizar el uso de armas no letales a serenos. Él insiste que deben actuar en conjunto con la Policía.

RLA indicó que policías y serenos siempre deben ir juntos, porque no se puede exponer la vida de otro sereno. Asimismo, resaltó que la capacitación del uso de armas no letales “no es la solución”. “Yo no voy arriesgar a un sereno a que lo maten“.

EMPADRONAMIENTO DE COLECTIVEROS

El alcalde también señaló que el empadronamiento de las personas que ofrecen el servicio de colectivo informal ya ha iniciado en la avenida Arequipa. Ellos llevarían la función de movilizar a las personas debido a la suspensión del Corredor Amarillo.

SOBRE MESA REDONDA

López Aliaga dijo que, a partir del sábado seis de mayo, se pondrán barreras para que no continúe el comercio ambulatorio en Mesa Redonda, ya que solo podrán acceder los clientes. “No van a ingresar los ambulantes“.

De igual forma, también hizo un llamado a los comerciantes informales para que puedan empadronarse. “Tenemos terrenos municipales de primera calidad, y se han sumado inclusive, galerías que tiene locales vacíos a esta iniciativa”.