Rafael López Aliaga afirma que quiere ser reconocido como el ‘alcalde de los cerros’

El aspirante al sillón municipal, Rafael López Aliaga, participó este lunes en una actividad en el Colegio de Abogados de Lima, donde realizó una exposición de sus principales propuestas. Asimismo, en este espacio, sostuvo que desea ser reconocido como el ‘alcalde de los cerros’.

Seguidamente, López Aliaga dio una sorpresiva noticia al asegurar que de ser elegido burgomaestre de Lima el próximo domingo 2 de octubre, ya no renunciaría a su cargo para tentar suerte en la presidencia de República. Recordemos que, a inicios de la campaña electoral, el empresario expresaba lo contrario, pues su objetivo principal era instalarse en la Casa de Gobierno.

“Yo no puedo poner mis ilusiones, porque para mí no es un interés, sino una ilusión, de servir a mi país. Esta ilusión me la guardo porque todavía tengo edad suficiente para más adelante. Termino la alcaldía de Lima bien y luego vemos”, afirmó el candidato ante la prensa.

En otro momento, respondió al candidato de Podemos Perú, Daniel Urresti, quien en el último debate anunció haberlo denunciado por difamación agravada y además exigirle el pago de 34 millones de soles de reparación civil.

“El que se pica pierda, (Daniel Urresti) parece una niña engreída realmente, eso no es de hombres. Si todo va a ser juicios o querellas, bueno empecemos si quiere. Él se ha dedicado toda la campaña a ponerme memes agresivos”, apuntó.

Asegura que no le debe a la Sunat

Rafael López Aliaga contestó a quienes le critican por adeudarle al Estado peruano más de 35 millones de soles. Tras ello, aseveró que no le debe absolutamente nada a la Sunat y que sus compañías han generado miles de puestos de trabajo.

“Lamentablemente, hay mucha desinformación hacia mi persona. Yo no le debo nada a la Sunat, por el contrario, he generado 100 mil puestos de trabajo en mi país. He logrado invertir más 1000 millones de dólares en mi país. Mis empresas pagan más de 100 millones de soles al año a la Sunat y he transformado al Perú en potencia mundial en turismo”, señaló.