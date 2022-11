¿Qué dijeron los parlamentarios tras fallo del TC sobre el proceso de traición a la patria?

Luego de que el último martes 22 de noviembre el Tribunal Constitucional declarara fundado el hábeas corpus interpuesto por la defensa legal del presidente Pedro Castillo contra la Subcomisión de Acusaciones y con ello anuló el proceso por traición a la patria que se le sigue, un grupo de parlamentarios emitieron su opinión al respecto.

Por un lado, se encontraban quienes desde un inicio se mostraron en contra de esta medida, tal es el caso del legislador Enrique Wong. Apuntó que fue un error de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobar el informe final por traición a la patria, ya que la opinión del dignatario no se materializó.

“Desde un comienzo se supo que era un error, se confió en que las declaraciones del mandatario constituían traición a la patria. (…) Una opinión la puede dar cualquiera, no se realizó, no fue efectiva, no se cedió ni un centímetro de mar ni de tierra”, precisó.

En el otro extremo, el también tercer vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, indicó que le preocupa que el dictamen pueda generar un precedente que impida que el Legislativo, en un futuro, pueda ejercer un control político a altos funcionarios. Añadió que deben acatar el fallo del TC aunque no estén de acuerdo con la misma.

“La motivación puede existir, pero lo que ellos piden es que existan elementos graves y objetivos. Lo que nosotros íbamos a probar acá era un antejuicio. (…) Somos respetuosos del Estado de derecho y eso nos conmina a todas las autoridades del país a respetar las decisiones del TC”, señaló.

Del mismo modo, Diego Bazán, encargado de sustentar el informe final de la denuncia contra el mandatario en la Subcomisión, manifestó que la decisión servirá de referencia para que otros informes finales sean bien fundamentados.

“El TC hoy ha determinado nulo el informe de calificación y el informe final, esto no quiere decir que la causa o la denuncia sea inválida. Estoy convencido, y lo seguiré estando, de que fue una causa justa la que impulsé”, concluyó.