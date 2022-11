Qatar 2022: Jóvenes estrellas a seguir en este mundial

Estamos a pocos días del pitazo inicial del mundial Qatar 2022. Sabemos que llegan jugadores conzagrados como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, jugadores con gran presente como Mbappé y Federico Valverde. Pero conozcamos a esos jóvenes estrellas que buscan dar el gran salto en la justa mundialista.

Pedri (19 años, España)

Jóven mediocampista que actualmente viene teniendo grandes actuaciones con el Barcelona de España. El salto lo da en 2019, cuando firma con el Barcelona. Pese a no ser de las canteras del Barza, es muy querido por los hinchas. Un mediocampista muy técnico, que ha jugado por la Sub 17 y la Sub 21 de España, antes de ser convocado para la adulta por primera vez, en 2021. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio y, de inmediato, se integró al plantel que disputó la Eurocopa. Luis Enrique siempre lo tuvo en sus planes.

Pedri buscará la consagración en Qatar 2022

Jude Bellingham (19 años, Inglaterra)

Nació en Stourbridge en el año 2003 y a los ocho años se unió a las inferiores del Birmingham City, club que recientemente fue adquirido por el exdelantero argentino Maxi López. Con 16, hizo la pretemporada con la categoría mayor. A esa edad, en 2019, debutaría como profesional. A mediados del año 2020, el mediocampista ficha por el Borussia Dortmund por 25 millones de euros. DAhora, su valor de mercado es cuatro veces mayor. Transfermarkt lo avalúa en 100 millones de Euros.

La joven estrella viene siendo seguida por el Real Madrid

Jamal Musiala (19 años, Alemania)

La promesa del equipo germano nació en Stuttgart, de padre nigeriano-británico y madre alemana, y pasó gran parte de su infancia en Inglaterra, donde él y su familia se mudaron cuando tenía siete años. Tuvo la oportunidad de elegir entre más de una selección, como Iglaterra y Alemania, finalmente optó por esta última. Pudo particopar de la última Eurocopa, en donde hizo historia. Al hacer su estreno en el duelo ante Hungría, se convirtió en el alemán más joven en jugar en una Euro o Mundial (18 años y 117 días).

Su juventud será fundamental en Qatar 2022

Gavi (18 años, España)

Su nombre es Pablo Martín Páez Gavira, una de las grandes apariciones del fútbol español y de los jugadores de más gustan a Luis Enrique. Al ser llamado a la selección para Qatar 2022, se convirtió en el jugador más joven en ir a un mundial por España, superó a Cesc Fábregas que participó en Alemania 2006 con 19 años. En los 12 partidos que lleva, en nueve oportunidades apareció como titular.

Es uno de los jugadores predilectos de Luis Enrique

Rodrygo (21 años, Brasil)

Brasil ty su gran fábrica de jóvenes talentos. Uno de sus ejemplos es Rodrygo Silva de Goes, categoría 2001, delantero que cada vez tiene más actividad con la camiseta del Real Madrid. En los últimos duelos merengues, ha sido el improvisado 9 ante la ausencia de Karim Benzema, no lo hizo nada mal.

Viene teniendo una gran temporada con el Real Madrid

Hay más jóvenes que pueden dar que hablar en el Mundial. El francés Eduardo Camavinga (20), del Real Madrid; el inglés Bukayo Saka (21), del Arsenal o el ecuatoriano Piero Hincapié (21), del Bayer Leverkusen, son otros nombres interesantes.