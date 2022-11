Qatar 2022: Hincha argentino se pelea con Árabe por Messi (VIDEO)

Argentina perdió en su partido de presentación frente a Arabia Saudita por el Grupo A del Mundial de Qatar 2022. La lluvia de comentarios y críticas hacia la selección Argentina no se hizo esperar. Como siempre, todos los focos se enfocaron en el diez argentino, Leo Messi. A pesar de que ‘la pulga’ marcó el único tanto de argentina en el partido que terminó 2-1 a favor de los Saudíes.

Desde allí los hinchas de Arabia Saudita empezaron a viralizar la frase “¿Were is the Messi?” ó “¿Dónde está Messi?” en todas partes de Qatar. Esto debido a que para los Árabes, ‘la pulga’ nunca apareció en el partido y no pudo salvar a Argentina de la dura derrota.

Latina Deportes pudo conversar con un hincha argentino sobre el partido y lo que espera del próximo encuentro que disputará su selección frente a México. Sin embargo, en plena entrevista se acercó un hincha de Arabia Saudita haciendo gestos en son de burla por la derrota argentina. Lo que terminó de colmar la paciencia del hincha argentino fue la famosa pregunta “¿Were is the Messi?”, a lo que reaccionó molesto y le increpó al Saudí.

Posteriormente, ingresó otro hincha argentino a explicar porqué cree que se burlan así de Messi. “El día que ellos tengan a dos jugadores, los mejores de todo el fútbol mundial como Maradona y Messi, ahí recién que vengan y hablen”.

Próximos partidos de Argentina

La selección argentina se encuentra última en el Grupo C con cero puntos por debajo de Polonia y México que empataron y Arabia Saudita que le ganó. Con lo que Argentina está obligada a ganar su próximo partido que disputarán mañana frente a México a las 2:00 P.M. y el miércoles 30 a las 2:00 P.M. frente a Polonia. Ambos partidos los podrás disfrutar por Latina TV en todas sus multiplataformas.