Magaly Ruiz: extrabajadora denuncia intimidación tras declarar por caso de congresista ‘mochasueldo’

Una extrabajadora del despacho de la congresista Magaly Ruiz denunció actos de intimidación luego de declarar ante la Comisión de Ética del Parlamento, en donde se investiga a Ruiz por presuntamente recortar el sueldo a sus colaboradores.

Cecilia Vásquez, ex coordinadora parlamentaria del despacho de Magaly Ruiz en Trujillo, mencionó que estos hechos empezaron el lunes 22 de mayo, luego de brindar sus testimonios. Vásquez señala que extraños tocaron su puerta y vehículos rondan por los exteriores de su vivienda.

“Al día siguiente, salgo a mis labores cotidianas normales, con agenda. Y llego a casa y, sorpresivamente, me entrega mi familiar la carta notarial que me ha llegado. Empiezo a leer y me indigna”, expresó para Punto Final. En la misiva, Ruiz le exige rectificarse, bajo amenaza de acudir a otras instancias.

Asimismo, el mismo día en que declaró ante la comisión, un sujeto identificado como Martín Namay Valderrama, actual gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, le envió mensajes vía WhatsApp y la llamó, amenazándola, mencionando que “todo el mundo” sabrá que “era una mentirosa”.

Según Vásquez, Namay también habría participado en el circuito de entrega de dinero. En julio de 2022, con Nanay como intermediario, Ruiz le exigió dar parte de un bono que recibió como colaboradora del Parlamento. La extrabajadora se negó a pagar.

PIDE GARANTÍAS PARA SU VIDA

Por ello, Cecilia Vásquez ha presentado ante la Comisión de Ética una solicitud para que se le otorguen garantías personales ante las autoridades y Policía de Trujillo. Afirmó que no se siente protegida en esta ciudad, debido al poder político y económico de APP, partido de Ruiz.

“General Vicente Romero Mininter, que me brinde a través de la PNP, las garantías personales mías, de mis hijos y de mi familia. Al presidente del Congreso, José Williams Zapata, que también reúna con los parlamentos, intercedan sus buenos oficios”, sostuvo.