Gobierno debe más de un millón de dólares a empresa que vendió balones de oxígeno en desuso

El domingo 11 de febrero, Punto Final reveló que el Proyecto Legado adquirió 10.000 balones de oxígeno para la atención de pacientes en el marco de la pandemia contra la COVID-19. No obstante, estos nunca se utilizaron y se encuentran almacenados en la Villa Panamericana desde 2021.

Pese a ello, ni el Ministerio de Salud (Minsa) ni Legado asumen la responsabilidad. Sumado a esto, Alex Frías, gerente de Swissgas Ecuador, empresa a la que se adquirieron los cilindros, afirma que el Gobierno aún adeuda un millón y medio de dólares por esta venta.

“Todo iba fluyendo bien, no tengo ningún reparo con eso, creo que hicimos un gran trabajo en conjunto. Lamentablemente, una vez que hubo varios cambios de funcionarios, hemos seguido yendo a Legado para el pago; pero hubo múltiples personas y eso ha hecho que se vuelva lento”, precisó.

Sumado a eso, el Minsa afirma que los balones no cumplen con requisitos técnicos ni sello de seguridad. Frías desmiente esta información, e incluso asevera que cuenta con estos elementos a pesar de que la norma oficial no lo exige.

“No existe ningún problema técnico y eso se lo demostré al Minsa en la reunión que mantuve con ellos, yo creo que es un tema que debería estarse resolviendo próximamente por el bien del Perú, porque confiamos y queremos seguir invirtiendo”, aseveró Frías.

CINCO EXMINISTROS DESCONOCÍAN DE LOS BALONES

Cabe recordar que la gestión de compra, el proceso de entrega y el almacenamiento de los 10 mil balones, pasaron por cinco ministros de Salud: Óscar Ugarte, Hernando Cevallos, Hernán Condori, Jorge López y Kelly Portalatino.

Rosa Gutiérrez, la actual titular del Minsa, no atendió a Punto Final. No obstante, declaró ante la Comisión de Compras COVID del Congreso, donde sus asesores mencionaron que la Dirección General de Operaciones en Salud no realizó ningún requerimiento de balones de oxígeno.